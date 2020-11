Previsão aponta 10 a 20% de probabilidade da Madeira ser atingida pela tempestade tropical

Ontem, ao princípio da noite, o IPMA emitiu informação especial sobre a tempestade sub-tropical Theta no Arquipélago da Madeira.

“De acordo com o Centro Nacional de Furacões de Miami (NHC) foi nomeada no dia 10 de Novembro de 2020 a tempestade sub-tropical Theta. Esta encontra-se em deslocamento para leste, com uma velocidade aproximada de 24 km/h, situando-se cerca de 1.385 km a sul do arquipélago dos Açores às 15:00 UTC do dia 10 de Novembro”, começa por assinalar.

A informação do IPMA adianta que a meio da tarde desta terça-feira (15:00) “o centro da tempestade sub-tropical Theta, localizava-se em 29.0°N 37.4°W, com um valor mínimo de pressão no seu centro de 989 hPa. O vento estimado era de 111 km/h (60 kt), com rajadas até 139 km/h (75 kt)”. Acrescenta que “segundo o NHC, a tempestade sub-tropical Theta sofreu uma intensificação nas últimas horas e deverá manter os valores de intensidade do vento actuais até ao dia 11 de Novembro (12UTC)”.

Conclui o comunicado do IPMA que “esta previsão do NHC atribui cerca de 10 a 20% de probabilidade do arquipélago da Madeira ser atingido com vento de intensidade de tempestade tropical, ou seja, vento superior a 63 km/h (valor médio em 1 minuto de 34 kt). A tempestade sub-tropical Theta deverá começar a influenciar o estado do tempo no arquipélago a partir de sexta-feira, dia 13 de Novembro”, confirmando a previsão já avançada ontem pelo delegado regional do IPMA na Madeira, Victor Prior.

Assim, e de acordo com a mais recente actualização da previsão, “prevê-se para sexta-feira, dia 13, vento moderado a forte de sudoeste até 50 km/h, com rajadas até 90 km/h nas zonas montanhosas e aguaceiros. Para sábado, prevê-se uma intensificação da intensidade do vento e precipitação contínua, que será por vezes forte e acompanhada de trovoada. Prevê-se também um aumento da agitação marítima com uma altura significativa das ondas de 3 a 4 metros para o fim do dia 13, de direcção oeste/sudoeste (W/SW), aumentando para 4 a 5 metros no dia seguinte, dia 14”.

O IPMA informa que emitirá novo comunicado actualizado, amanhã, pelas 17 horas.