Jackpot de 64 milhões de euros no próximo sorteio do Euromilhões

O próximo sorteio do Euromilhões, marcado para sexta-feira, 13 de Novembro, terá um Jackpot de 64 milhões de euros, já que nenhum apostador acertou na chave vencedora de hoje composta pelos números 3 - 19 - 29 - 32 - 38 e pelas estrelas 5 e 12.

Já com o segundo prémio foram dois os apostadores, fora de Portugal a serem premiados, com um valor de 279.894,19 euros para cada um. O terceiro prémio foi para três premiados, também fora do território nacional e que irão receber um montante de 43.610,58 euros cada um.