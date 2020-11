Conheça a evolução do Palácio de São Lourenço

Actual residência oficial do Representante da República para a Madeira, o Palácio de São Lourenço fica localizado na freguesia da Sé, no Funchal.

Engloba a Fortaleza de São Lourenço, iniciada na primeira metade do século XVI e concluída na Dinastia Filipina, e o Palácio que inclui os salões nobres do Século XVIII e os jardins interiores. Passou a ser residência oficial do Governador Militar da Madeira.

Em 1836, estas duas áreas foram separadas. O Palácio passou a ser residência oficial do Governador Civil e a Fortaleza ficou a cargo do Governador Militar. Hoje está afecta ao Comando da Zona Militar da Madeira, onde é possível visitar o Núcleo museológico que conta a história militar da Madeira e apresenta uma colecção de armamento.

Em 1943, foi classificado como Monumento Nacional e desde 1976 é a Residência Oficial o Ministro da República, cargo que passou a designar-se por Representante da República para a Madeira.