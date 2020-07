Não durou uma semana a pintura que reforçava a proibição de parar ou estacionar na ‘desnivelada’ estrada da Praia Formosa, que recentemente tinha sido alvo de obras – abertura de vala - da responsabilidade da EEM - Empresa de Electricidade da Madeira, que deixara o pavimento irregular.

Na semana anterior a Câmara Municipal do Funchal (CMF) entendeu pintar linhas amarelas junto aos limites da faixa de rodagem, a começar pelo troço principal, ou seja, entre a ‘Monumental’ e o entroncamento que reparte a Rua da Praia Formosa tanto para Nascente como para Poente. Mesmo sabendo que todo o pavimento ‘esburacado’ iria ser regularizado pela EEM, a autarquia entendeu avançar com os trabalhos a título provisório.

“As linhas foram pintadas temporariamente pela CMF, porque os autocarros estavam a ter problemas em passar, devido a carros ali estacionados”, foi a justificação dada ao DIÁRIO há precisamente uma semana.

Nem uma semana passou para (grande) parte das linhas amarelas que haviam sido ‘pintadas de fresco’ terem sido ‘apagadas’ pelo alcatrão que entretanto começou a cair no âmbito da repavimentação prevista.

Curiosamente, recorde-se, também na semana anterior, na quarta-feira, dia 22, quando já se procedia às primeiras pinturas das marcas rodoviárias, a EEM informava que os trabalhos realizados no âmbito desta empreitada - rede de condutas para infra-estruturas eléctricas e de telecomunicações entre a Praia Formosa e a Subestação do Amparo - encontravam-se “praticamente concluídos, faltando apenas proceder ao lançamento do tapete final de asfaltagem, por forma a repor a qualidade funcional necessária para a circulação em segurança”. Ainda a tinta amarela não tinha secado e a eléctrica madeirense já avisava que este último trabalho (asfaltagem) deveria começar já na quinta-feira, dia 23, alertando para a necessidade de “implicar algum condicionamento de trânsito”.

A autarquia minimiza o trabalho quase em vão realizado, por entender que era urgente reforçar a proibição de estacionamento com as linhas amarelas.

“Havia ali uma questão que era necessário resolver de imediato, que era a circulação de autocarros estar a ser condicionada por estacionamento indevido”, reiterou fonte do Gabinete da Presidência, justificando “as linhas pintadas temporariamente”. Informa ainda que “na semana passada, a EEM comunicou-nos, por sua vez, a intenção de antecipar os trabalhos de repavimentação do arruamento, porque tinha possibilidade de o fazer, o que foi devidamente validado pela CMF. Ou seja, tanto se resolveu o problema que existia num primeiro momento e que era urgente, como felizmente, em virtude das circunstâncias, foi possível resolver a questão da repavimentação antes do que estava previsto”, esclareceu.