Semana arranca com trânsito lento

Logo de manhã é na zona que envolve o Mercado dos Lavradores, no Funchal, que se regista primeiro a maior afluência de carros, tanto na Rua do Visconde Anadia, como na Rua Latino Coelho, na Rua Brigadeiro Oudinot e na Rua Alferes Veiga Pestana.

Acima, a Rua da Ribeira de João Gomes e a Rua Conde Carvalhal também são pontos críticos, bem como a Avenida São Tiago Menor - que passa por trás do pavilhão do Liceu Jaime Moniz.

A Avenida do Infante e a Avenida do Mar, sentido centro do Funchal, são outras das artérias a acusar lentidão na estrada, a registar trânsito moderado.

O trânsito também está perto de escolas e a Rua do Comboio, a Levada dos Ilhéus e a zona envolvente da escola Dr. Horácio Bento Gouveia registam pressão antes das 8 horas.

Na Rua da Carne Azeda, transversal à do Comboio, também há ‘pára-arranca’ e a Rua 31 de Janeiro já está ‘parada’.

O túnel da Pontinha está entupido, bem como a Estrada Engenheiro Jaime Ornelas Camacho. E na Estrada da Casa Branca o trânsito está parado até à rotunda da Quinta Magnólia.

A Estrada Monumental é outra das que acusa pressão.

As saídas da via rápida para entrar no Funchal também são pontos críticos, como de costume.