Orçamento Municipal para 2021 deve ser “lufada de esperança”

No âmbito da preparação do orçamento do município do Funchal, Orlando Fernandes, deputado independente, considera que as prioridades para 2021 devem estar assentes na área social, no apoio às famílias, às micro e pequenas empresas e, ainda, aos empresários em nome individual, para garantir emprego e criar estabilidade social.

As medidas foram apresentadas hoje ao presidente Miguel Silva Gouveia pelo deputado municipal independente que frisou ainda a necessidade de investir na habitação social e na segurança da cidade. Nesta matéria, entende que investir na videovigilância é “uma prioridade que tem dado bons resultados em outras cidades europeias, embora se coloque sempre a questão da privacidade do cidadão”.

Por último, destacou a necessidade de investir em infraestruturas que ofereçam melhor qualidade às zonas altas da cidade e espera que, desta vez, o executivo camarário funchalense “se paute por uma comunicação aberta e dialogante com todos os partidos e deputados municipais, para que este orçamento seja uma lufada de esperança para o ano de 2021”.