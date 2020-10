'Ferry' entre Portimão e Funchal não foi inscrito no Orçamento de Estado para 2021

O PSD-Portimão criticou esta quarta-feira o facto do Governo da República não ter inscrito, no Orçamento de Estado para 2021, a ligação marítima entre aquela cidade do Sul de Portugal e o Funchal.

O líder do PSD de Portimão, Carlos Gouveia Martins, diz que "em 2019 ficou provada a vontade inequívoca de todas as forças políticas da cidade de fazer ver o governo socialista da vontade de Portimão em manter a ligação marítima com o Funchal", lamentando que a ponte marítima volte a não contar com o apoio do Estado.

Segundo Carlos Gouveia Martins, a Assembleia Municipal de Portimão deliberou por unanimidade, no dia de 29 de Abril de 2019, que mandatava o executivo da Câmara Municipal de ficar responsável por "transmitir a vontade de Portimão, e dos portimonenses, em participar numa comissão tripartida, entre Governo da República, Governo Regional da Madeira e Município de Portimão, no sentido de transmitir a vontade de ambos os órgãos municipais de Portimão na continuidade da ligação marítima com o Funchal", numa proposta apresentada pelo líder da Comissão Política do Partido Social Democrata (PSD) da concelhia de Portimão.

O Primeiro-ministro António Costa fez uma promessa, inscreveu-a no Orçamento do Estado 2020, não a cumpriu e nesta proposta retira qualquer menção a esta matéria, assim como a presidente Isilda Gomes fez uma promessa, em Assembleia Municipal de Portimão, de fazer o Governo do seu Partido cumprir o prometido e falhou copiosamente. Carlos Gouveia Martins

"Portimão fica a saber que só o PSD local fez força para, junto inclusive do Governo Regional da Madeira, se cumprir a constituição e assegurar o princípio da continuidade territorial que é da responsabilidade do Estado. O PS e o executivo socialista local estavam mandatados pela unanimidade da Assembleia Municipal e falharam. Fica para a história a derrota de Portimão neste OE21 por culpa local e nacional do PS", acusa Carlos Gouveia Martins.