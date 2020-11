Documentário sobre o Mar recebe distinção

A serie de documentários ‘Mar, a última fronteira’, do fotógrafo de vida selvagem Nuno Sá, foi distinguida como o melhor filme na categoria de Turismo de Mar e Praia no Festival de Cinema Finisterra ‘Film Art & Tourism Festival’.

Esta série foi ainda reconhecida a nível nacional com dois prémios nacionais de cinema, tendo arrecadado o 1.° lugar na categoria de Natureza e Vida Selvagem do ‘ART & TUR International Tourism Film Festival’.

Desde a estreia da série no canal RTP1, em Novembro de 2019, a série ‘Mar, a última fronteira’ levou a vida marinha de Portugal, com dois episódios sobre a Madeira e as Selvagens, cada vez mais longe, passando pelos canais RTP1, RTP 3, RTP Açores e RTP Madeira.

Na Região, Nuno Sá contou com a parceria do Governo Regional, através do Instituto de Florestas e Conservação da Natureza (IFCN) e reconhece que o projecto foi “um monumental desafio que nunca teria sido possível sem o apoio do IFCN-Madeira, que nos permitiu tornar esta serie uma realidade”.

Recorde-se que os documentários sobre a Madeira deram a conhecer algumas das Áreas Marinhas Protegidas mais icónicas do País, como as Desertas, as Selvagens e os Ilhéus do Porto Santo. Nesta última foram efetuados mergulhos no Madeirense e na Corveta Pereira d’Eça spots que Nuno Sá classifica como dos melhores de Portugal.