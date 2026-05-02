'L’Austral' faz escala com pernoita no porto do Funchal

O navio de cruzeiro 'L’Austral' chegou esta tarde ao porto do Funchal, com 194 passageiros e 145 tripulantes, vindo de Santa Cruz de La Palma. Vai permanecer na Região até às 13 horas de amanhã, domingo, quando segue rumo a Cádis, Espanha.

Está a realizar uma viagem de nove dias entre Las Palmas de Gran Canaria e Lisboa. Começou a 28 de Abril, e antes de chegar ao Funchal passou por Santa Cruz de Tenerife, San Sebastian de La Gomera, e Santa Cruz de La Palma, de onde chegou este sábado às 12h30.

De acordo com a APRAM, ontem, Dia do Trabalhador, o porto do Funchal acolheu o 'Seadream II', que trouxe a bordo 140 pessoas. O navio passou a noite na cidade, tendo chegado ao Funchal na noite de quinta-feira, proveniente de Palm Beach, Florida, Estados Unidos. Está a realizar uma viagem de reposicionamento das Caraíbas, onde operou nos últimos meses, para o Europa, onde vai ficar posicionado durante o Verão, alternando itinerários nos Fiordes com viagens no Mediterrâneo. Seguiu viagem durante a tarde de sexta-feira, para Lisboa.

