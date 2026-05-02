Bispo do Funchal recebido pela comunidade de Londres

O bispo do Funchal foi recebido, esta manhã, por vários elementos da comunidade em Londres. A presidir esta recepção estava o superior dos padres Scalabrinianos, o padre Jonas Donassollo e os padres Geraldo Melotti e Tam Nguyen e vários elementos da comunidade, que estão a organizar a festa de Nossa Senhora de Fátima.

Esta tarde, pelas 18 horas o Bispo do Funchal, D. Nuno Brás irá presidir à eucaristia em honra de Nossa Senhora de Fátima. Depois da missa haverá uma procissão de velas com os andores de Nossa Senhora de Fátima e outro com andor dos Pastorinhos.

A recepção ao Bispo tem mobilizado vários emigrantes que têm recebido com imensa alegria o prelado.

Hoje é o segundo dia da primeira visita a uma comunidade madeirense realizada pelo prelado da Madeira.