Canal de YouTube dedica documentário à "ilha das Flores"

Com quase meio milhão de subscritores, o 'Free High-Quality Documentaries' é um canal de Youtube que se dedica a produzir pequenos documentários em alta resolução sobre várias partes do mundo. O seu mais recente vídeo, publicado na terça-feira, é dedicado à Madeira, "a flor do oceano e "berço de Cristiano Ronaldo".

A Festa da Flor, os tradicionais carros de cesto, o peixe espada e o surf são alguns dos pontos altos do vídeo, que assistir em baixo: