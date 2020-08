Já estreou nos cinemas o documentário 'Zé Pedro Rock'n'Roll', que relata a história de vida do guitarrista e fundador dos Xutos & Pontapés, falecido em 2017.

O filme é realizado por Diogo Varela Silva e interpretado por Zé Pedro, Henrique Amaro, Helena Santos Reis e Tim.

'Zé Pedro Rock'n'Roll', cuja duração é de 110 minutos, foi galardoado com o prémio do público no festival de cinema 'Doclisboa', no ano passado.

O filme pode ser visto nos cinemas NOS, no Fórum Madeira, com sessões às 12h50, 16 horas, 19 horas e 21h50.

Eis a sinopse do documentário:

Zé Pedro, o lendário guitarrista de Xutos & Pontapés, é para muitos a maior figura do rock ‘n’ roll português. Foi o grande impulsionador do género musical em Portugal, não só enquanto guitarrista fundador de uma das mais aclamadas bandas nacionais de sempre, mas também através da divulgação do rock nos papéis de crítico de música, de radialista e de dono do Johnny Guitar, mítico clube lisboeta e sala de concertos, onde tantas e tantas bandas deram os seus primeiros passos.

Combinando imagens de arquivo pessoais e da banda com entrevistas a familiares e amigos próximos, o documentário é simultaneamente uma justa homenagem e uma viagem íntima à vida e ao mundo de um dos mais carismáticos músicos em Portugal, que faleceu em 2017.