JPP ataca "política da desonestidade" do PSD

Uma nota de reacção do presidente da Câmara Municipal de Santa Cruz às acusações do PSD local, eleva a fasquia no que toca à briga política. Filipe Sousa, reagindo à iniciativa do PSD nos Reis Magos, onde foi acusado de desleixo em termos ambientais, disse que os social-democratas foram "exercer aquilo que sabe fazer melhor: uma política de má fé, de desonestidade e de mentira".