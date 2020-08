Orlando Fernandes diz que "mais uma vez a Câmara Municipal do Funchal oculta a verdade"

O deputado municipal independente, Orlando Fernandes, diz que em resposta ao voto de protesto, apresentado pelo próprio, 'Pela não publicação das contas do exercício de 2019 relativas às Empresas Municipais nos respectivos sítios da internet', recebeu um ofício da Câmara Municipal do Funchal (CMF) com a informação de que "os mesmos se encontram publicados nos respectivos sítios da Frente MarFunchal e SocioHabita Funchal".

"Enquanto deputado municipal lamento, mais uma vez, que o executivo camarário funchalense tenha atitudes antidemocráticas e falte à verdade ocultando e omitindo informação aos deputados municipais e aos funchalenses" afirma através de um comunicado de imprensa.

Orlando Fernandes diz que "mesmo após a aprovação do voto de protesto, no dia 26 de Junho, as contas de 2019 da Frente MarFunchal encontravam-se só parcialmente divulgadas. E, hoje, 10 de Agosto, continua em falta o Anexo às Demonstrações Financeiras (ABDR)", peça que, no seu entender, é "fundamental para compreensão do balanço e da demonstração de resultados".

"O que me motiva, enquanto deputado municipal, é entender como foi possível que uma só empresa municipal tenha delapidado os cofres da autarquia, só em 2019 em, aproximadamente, de 1 milhão de euros, representando o prejuízo mais elevado da sua história, um prejuízo acumulado (corrigido) desde 2012 de 3,2 milhões de euros, e contando ainda com mais uma injecção da receita originada pelos parcómetros desde 2014 de aproximadamente 4 milhões de euros. Ou seja, já saíram dos bolsos dos funchalenses 8 milhões de euros para aquela empresa municipal, valor sempre ocultado pelo executivo camarário, sem qualquer divulgação pública", refere, relembrando que "ainda continua por ser executada a auditoria à Frente MarFunchal, continuamente inviabilizada pelo executivo camarário, agora liderado por Miguel Gouveia, e que iria colocar a nu os números acima referidos2.

Enquanto deputado municipal, desafia a CMF "a explicar aos funchalenses o prejuízo da Frente MarFunchal no ano de 2019 e divulgar, publicamente, o Anexo às Demonstrações Financeiras daquela empresa". Além disso, convida "todos os funchalense a verificarem, pessoalmente, a referida falta denunciada no sítio".