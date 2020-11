PSD considera que “Executivo de Santa Cruz ilude desempregados”

Bruno Camacho criticou aquilo que denomina de “aproveitamento político” por parte do Executivo Municipal de Santa Cruz e “desafia a autarquia a avançar para a contratação efectiva de trabalhadores.

“É lamentável que o presidente do Município de Santa Cruz se preste, mais uma vez, a criar ilusões – neste caso quanto ao problema do desemprego de longa duração e junto dos jovens, que grassa no nosso concelho – atribuindo as culpas à pandemia que estamos a viver quando, em bom rigor, sabe que a pandemia apenas veio agravar um problema que já existia e que resulta, diretamente, da sua total ausência de politicas de emprego e da sua incapacidade de trabalhar, junto do sector empresarial local, soluções para a criação de postos de trabalho”, afirmou o deputado municipal do PSD Bruno Camacho, através de nota de imprensa enviada às redeações.

O deputado reagiu, assim, ao anúncio por parte da câmara, relativamente ao Programa de Emprego e Formação. No seu entender, esta medida “não só não resolve o problema como até agrava a sua expressão em Santa Cruz”.

“Através deste Programa, o que este Município vai gerar é precariedade laboral, algo já bem conhecido deste Executivo que, nos seus quadros e durante muito tempo, deteve e ainda detém funcionários no regime de avença e nos vulgos recibos verdes”, afirma Bruno Camacho, acrescentando que “há relativamente pouco tempo foram abertos procedimentos de contratação para solucionar alguns destes casos, o que, todavia, não é suficiente para corresponder às necessidades, atendendo aos inúmeros trabalhadores que, anualmente, são solicitados pelo Município e Juntas de Freguesia de Santa Cruz ao Instituto de Emprego da Madeira, através dos programas desta entidade”.