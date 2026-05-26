JPP congratula CAB por regresso à Liga Betclic Masculina

Os vereadores do JPP na Câmara Municipal do Funchal emitiram um voto de congratulação ao Clube Amigos do Basquete (CAB) pelo regresso da colectividade à Liga Betclic Masculina, "o mais alto escalão nacional da modalidade"

"O regresso ao principal escalão do basquetebol português, três anos depois da última presença, concretiza um projecto de mérito, trabalho, entrega e dedicação dos atletas, dirigentes e simpatizantes, sustentado num percurso de organização, qualidade do trabalho técnico e capacidade de superação, atributos que foram evidenciados ao longo da época desportiva e que culminaram com sucesso", aponta o partido em nota enviada à imprensa.

Os vereadores do maior partido da oposição na Câmara do Funchal referem que o clube assume particular relevância para a cidade do Funchal, designadamente pela sua contribuição para a formação de jovens atletas, pela promoção dos valores do desporto e pela dinamização da vida desportiva do concelho, constituindo um elemento essencial do ecossistema desportivo municipal.

Fátima Aveiro e António Trindade, no texto que fundamenta o Voto de Louvor ao CAB Madeira, consideram o regresso ao mais alto escalão do basquetebol nacional “a reafirmação da qualidade do projeto desportivo do clube e constitui motivo de orgulho para o Funchal e para a Região Autónoma da Madeira, reforçando a projeção do desporto madeirense no contexto nacional”.

Os vereadores do JPP sublinham que “é devida uma nota de reconhecimento ao treinador, aos atletas, à equipa técnica, à direção e aos demais colaboradores, pelo trabalho desenvolvido com profissionalismo, dedicação, compromisso e elevado sentido de missão, formulando votos dos maiores sucessos desportivos para o futuro”.