Saiba que caminhos evitar esta quinta-feira

O trânsito está difícil esta manhã em várias ruas do Funchal. É o caso da saída da via rápida em São Martinho, junto ao Laboratório Regional de Engenharia Civil, mas também na saída do Hospital Dr. Nélio Mendonça e na zona da escola Dr. Horácio Bento Gouveia. Destaque ainda para a zona dos Viveiros e para alguns acessos de Santo António para o centro do Funchal.

A Estrada Monumental também já conta com trânsito moderado em algumas zonas, como na Praça da Assicom (rotunda com estátua do Anjo, de Ricardo Velosa).

A rua da Levada dos Ilhéus e na Rua Engenheiro Jaime Ornelas Camacho, o trânsito também já está lento. E no centro do Funchal, a zona da Cruz Vermelha já está complicada. Há afluência ainda na Rua Dr. Pestana Júnior, na Rua do Visconde de Anadia, na Rua da Ribeira de João Gomes, na Rua 5 de Outubro.

Na Avenida do Mar o trânsito também está lento, principalmente próximo da rotunda da Autonomia.

Na Estrada João Gonçalves Zarco, em Câmara de Lobos, o trânsito está moderado.