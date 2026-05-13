Alarme técnico atrasou viagem do Lobo Marinho para o Porto Santo esta manhã

A viagem habitual do Lobo Marinho com destino ao Porto Santo sofreu, na manhã de hoje, um atraso de cerca de uma hora, devido a um problema técnico detectado numa das máquinas da embarcação.

Ao DIÁRIO, o administrador da Porto Santo Line, Carlos Perdigão Santos, explicou que tudo começou após o disparo de um alarme técnico que inicialmente levantou dúvidas sobre o funcionamento de um dos sistemas da embarcação.

“Tinhamos ali um alarme que estava a disparar”, referiu o responsável, sublinhando que, por precaução, foi decidido efectuar a viagem de forma mais moderada. Segundo explicou, após avaliação das condições de segurança, a administração concluiu que estavam reunidas todas as condições para realizar a travessia. “A nível da segurança estava tudo bem. Arrancámos e não houve de facto problema nenhum”, afirmou.

Já no Porto Santo, os técnicos conseguiram identificar a origem do alerta, concluindo que se tratava apenas de um circuito técnico. “Chegados ao Porto Santo percebemos o que era. Substituímos o circuito e já estava a funcionar”, esclareceu Carlos Perdigão Santos, garantindo que antes das 14 horas a situação já se encontrava totalmente resolvida. O administrador da Porto Santo Line frisou ainda que “acabou por não ser problema nenhum”, tratando-se apenas de “um aviso técnico”.

Sobre os constrangimentos relacionados com o incêndio num ‘data center’ nos Países Baixos, situação que afectou recentemente o sistema de reservas da empresa madeirense, Carlos Perdigão Santos admitiu que ainda não existe uma previsão concreta para a normalização total do serviço, mas que espera que seja "tão breve quanto possível."