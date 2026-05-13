Alarme técnico atrasou viagem do Lobo Marinho para o Porto Santo esta manhã
Administrador da Porto Santo Line, Carlos Perdigão Santos, afirma que ainda não existe uma previsão concreta para a normalização total do sistema de reservas
Após a avaliação de todas as condições de segurança, a administração concluiu que a viagem poderia ser realizada sem qualquer constrangimento
A viagem habitual do Lobo Marinho com destino ao Porto Santo sofreu, na manhã de hoje, um atraso de cerca de uma hora, devido a um problema técnico detectado numa das máquinas da embarcação.
Ao DIÁRIO, o administrador da Porto Santo Line, Carlos Perdigão Santos, explicou que tudo começou após o disparo de um alarme técnico que inicialmente levantou dúvidas sobre o funcionamento de um dos sistemas da embarcação.
“Tinhamos ali um alarme que estava a disparar”, referiu o responsável, sublinhando que, por precaução, foi decidido efectuar a viagem de forma mais moderada. Segundo explicou, após avaliação das condições de segurança, a administração concluiu que estavam reunidas todas as condições para realizar a travessia. “A nível da segurança estava tudo bem. Arrancámos e não houve de facto problema nenhum”, afirmou.
Já no Porto Santo, os técnicos conseguiram identificar a origem do alerta, concluindo que se tratava apenas de um circuito técnico. “Chegados ao Porto Santo percebemos o que era. Substituímos o circuito e já estava a funcionar”, esclareceu Carlos Perdigão Santos, garantindo que antes das 14 horas a situação já se encontrava totalmente resolvida. O administrador da Porto Santo Line frisou ainda que “acabou por não ser problema nenhum”, tratando-se apenas de “um aviso técnico”.
Sobre os constrangimentos relacionados com o incêndio num ‘data center’ nos Países Baixos, situação que afectou recentemente o sistema de reservas da empresa madeirense, Carlos Perdigão Santos admitiu que ainda não existe uma previsão concreta para a normalização total do serviço, mas que espera que seja "tão breve quanto possível."
Sistema de reservas da Porto Santo Line temporariamente indisponível
Na origem deste problema está um incêndio no 'data center' da IBM, nos Países Baixos, onde está alojado o software de reservas
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