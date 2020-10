Bom dia.

Sexta-feira costuma ser um dos dias em que a cidade se enche mais de carros e, aparentemente, esta não vai ser diferente.

A esta hora o trânsito ainda está desimpedido na via rápida, mas em algumas saídas já se nota a pressão, como é o caso da que fica próximo do Hospital Dr. Nélio Mendonça e da Escola Dr. Horácio Bento Gouveia. Logo depois, é precisamente na rotunda do hospital e na Rua das Maravilhas, sentido Funchal, que já se regista enchente.

Numa cota mais acima, o Caminho de Santo Martinho e a Rua Dr. Pita são estradas para evitar, se conseguir, a esta hora da manhã.

E no ‘para-arranca’ usual, pouco antes da entrada de vários alunos na escola.

No coração da cidade, a Rua 5 de Outubro já está com o habitual trânsito lento a esta hora da manhã e a Na Rua d Ribeira de João Gomes, a Rua Visconde Anadia e zona que envolve o mercado dos Lavradores também.

Na Avenida do Mar, é sobretudo em frente ao Hotel CR7 que os mapas das estradas já mudaram para o vermelho.

A Rua Conde Carvalhal também já está impedida e na continuação, atrás da Escola Jaime Moniz, a Rua Santiago Menor também já está concorrida.

Próximo da Cruz Vermelha, o Largo Severiano Ferraz é outra das zonas vermelhas.

Em Câmara de Lobos, a Rua Padre Pita Ferreira também está é uma zona crítica, bem como a Rua João Gonçalves Zarco, em direcção ao Funchal. O Caminho da Cruz da Caldeira e Rua João Ricardo Ferreira César, junto ao Estádio de Câmara de Lobos, também são estradas a evitar.