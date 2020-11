Quarta-feira com trânsito moderado

Esta quarta-feira, na Madeira, o trânsito madrugou em São Gonçalo e na Cancela na entrada para a via rápida. A Estrada do Garajau também assinala trânsito moderado desde as 7h20, mas sem grandes paragens.

Como é costume, a Estrada da Boa Nova acusa trânsito mais lento, principalmente depois da Igreja. E a Estrada Luso Brasileira, na saída da via rápida em direcção à Pena, também está com alguns carros e trânsito moderado.

É mais abaixo que tudo se complica a esta hora. A Rua da Ribeira de João Gomes, a Rua Brigadeiro Oudinot e a Rua Visconde Anadia são das mais concorridas já antes das 7h30 - afluência que se intensifica perto das 8 horas, não só nas redondezas do Mercado dos Lavradores, como mais adiante na Jaime Moniz.

A Rua do Bom Jesus, a Rua 5 de Outubro e a 31 de Janeiro também já estão a laranja no mapa de trânsito da Google, e o mesmo acontece no Largo Severiano Ferraz, perto da Cruz Vermelha.

A Rua de São João e a Avenida Calouste Gulbenkian já começam a ficar paradas a esta horas. Mais abaixo, na Avenida do Mar, o trânsito flui sem paragens (a não ser nos semáforos).

A maior complicação antes das 8 horas é mesmo na zona da Escola Dr. Horácio Bento Gouveia, tanto a sair da via rápida, como para quem da Avenida Luís de Camões ou, pelo contrário, das Virtudes.

De resto, o próprio Caminho das Virtudes está com trânsito moderado, e a Rua Dr. Pita também.

Como já é costume, a saída da via rápida em São Martinho ao lado do Laboratório Regional de Engenharia Civil é outra das zonas a evitar esta manhã de quarta-feira.