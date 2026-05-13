Escola da Camacha comemorou hoje os 100 anos do nascimento de Maria Ascensão

Hoje, dia 13 de maio, data em que se assinala o centenário do nascimento de Maria Ascensão, a Escola da Camacha comemorou esta efeméride com a realização do evento denominado “Conhecer melhor a Maria Ascensão”, que consistiu na inauguração duma exposição temática, palestras e a interpretação do tradicional Bailinho da Madeira, que contou com a participação de toda a comunidade escolar.

A iniciativa foi coordenada pelas professoras Gabriela Rodrigues e Sara Santos.

Esta iniciativa constituiu uma oportunidade para os alunos aprofundarem o conhecimento sobre a afamada embaixadora do folclore madeirense, mais conhecida por “Loura da Camacha”, uma mulher profundamente ligada à cultura e às tradições da Região.

Esta atividade foi organizada no âmbito do projeto 'Maria Ascensão – Cultura e Tradição', enquadrado na estratégia da escola para a educação da Cidadania e Desenvolvimento, nomeadamente na temática da interculturalidade.

Faz hoje 100 anos que nasceu a célebre Maria Ascensão, que foi um elemento muito importante do Grupo Folclórico da Casa do Povo da Camacha.

Maria Ascensão foi uma Embaixadora da Madeira nos quatro cantos do mundo. O seu sorriso e a forma expressiva de cantar e bailar no grupo de folclore contagiou imensa gente no plano regional, nacional e internacional.

Deixou um importante legado, com muitos a afirmar que foi uma mulher muito carismática, pela sua forma de estar e de bailar.

Na Escola da Camacha decorreram hoje diversas actividades para relembrar e homenagear Maria Ascensão.

Hoje de manhã, na escola houve uma sessão especial, de duas horas, onde várias pessoas deram testemunhos sobre a sua pessoa, foram visionados excertos duma antiga cassete de vídeo gravada pelo Grupo Folclórico da Casa do Povo da Camacha, onde se via a Maria Ascensão a cantar vários tipos de cantigas, a que se seguiu a palestra do investigador Duarte Mendonça intitulada 'Maria Ascensão, uma vida em imagens'.

Depois foi ainda apresentado um quadro de Maria Ascensão feito a carvão por uma aluna desse estabelecimento de ensino, e por fim todas as entidades usaram da palavra, onde partilharam algumas das suas memórias sobre Maria Ascensão, incluindo a secretária regional da Educação, Ciência e Tecnologia, Elsa Fernandes, o presidente da Casa do Povo da Camacha, Ricardo Vasconcelos, o presidente da Junta de Freguesia dessa localidade, Ricardo Baptista, e uma vereadora da Câmara Municipal de Santa Cruz, em representação da presidente desse município, entre outros.