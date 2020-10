Nacional-Gil Vicente será o primeiro jogo a ter público na Madeira

Os primeiros testes com público nos jogos da I Liga a disputar na Madeira já estão programados.

O DIÁRIO sabe que as autoridades de Saúde da Região já esclareceram a Liga Portugal que há disponibilidade para testar a entrada de público nos jogos Nacional-Gil Vicente, referente à 7.ª jornada e marcado para 8 de Novembro às 15h, e Marítimo-Benfica, da 8.ª jornada, marcado para 30 de Novembro, às 19h.

Até lá, os bilhetes que porventura sejam disponibilizados pelos clubes "servem apenas para coleccionadores", assegura fonte do executivo madeirense.

A Liga já tinha sido informada que não haveria público no dérbi madeirense, mas insistiu ontem com o secretário regional da Saúde, Pedro Ramos, para que, com urgência se pronunciasse sobre a presença de adeptos nos estádios da Região.

Como demos conta na edição impressa de hoje, num e-mail, assinado pela directora executiva da Liga, Sónia Carneiro, é referido que não cabe ao organismo que tutela o futebol profissional em Portugal autorizar a presença de público nos estádios, mas sim trabalhar nesse sentido com as autoridades de saúde nacionais e regionais.

Na mesma missiva, a Liga disponibiliza-se para ajudar as SAD na retoma de público nos estádios, desde que cumpridas as regras sanitárias e garante que já está a operacionalizar com o Nacional a entrada de público para o jogo com o Gil Vicente, disponibilidade que também terá para o Marítimo.

Como já demos conta, alguns sócios do Marítimo estão a deslocar-se ao Estádio dos Barreiros, ao longo da manhã, para levantar os bilhetes disponibilizados gratuitamente pelo clube, para o dérbi com o Nacional.

Esta situação ocorre mesmo depois do secretário regional da Saúde, Pedro Ramos, já ter anunciado que o jogo não terá adeptos.

Sabe-se entretanto que o Marítimo vai enviar para a Quinta Vigia o seu plano de contingência para voltar a ter público nos seus jogos em casa.