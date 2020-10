Fecho de estradas provoca caos no centro do Funchal

O encerramento de várias estradas no centro do Funchal, motivado pela realização de uma prova de atletismo, está a provocar o caos no trânsito.

Um pouco por toda a cidade é bem perceptível a dificuldade na circulação automóvel, a que se juntam alguns condicionamentos devido à realização de obras.

Trânsito interrompido no Funchal a partir das 18 horas desta quinta-feira Várias artérias vão estar condicionadas ao trânsito amanhã e no sábado, devido à realização da prova de atletismo 'European Masters Athletics Non Stadia'

O trânsito volta a estar condicionado, também devido à prova 'European Maters Athletics Non Stadia' no sábado, entre as 14 e as 18 horas.