A morte de um homem de 53 anos, atropelado na quinta-feira, na via rápida, no Funchal, marca a semana compreendida entre os dias 17 e 23 de Julho, nas estradas da Madeira. Tal como o DIÁRIO já tinha avançado, o homem preparava-se para terminar o turno, quando foi colhido por uma viatura, cerca das 7h30.

No balanço da sinistralidade rodoviária, emitido pela Polícia de Segurança Pública, constam ainda quatro feridos graves, decorrentes de acidentes ocorridos no Funchal. De recordar que, na passada sexta-feira, ocorreu um grave atropelamento em São Martinho.

Há ainda a registar dez feridos ligeiros, decorrentes de sinistros ocorridos no Funchal, na Ribeira Brava, na Calheta, em Santa Cruz e no Porto Santo.

No que diz respeito às operações de fiscalização rodoviária, resultaram na materialização de 14 detenções, das quais destacamos 11 por condução sob a influência do álcool (2 no Funchal, 4 em Câmara de Lobos, 1 na Ribeira Brava, 2 em São Vicente, 1 em Santa Cruz e 1 no Porto Santo) e 3 por falta de habilitação legal para o exercício da condução (1 no Funchal, 1 em Câmara de Lobos e 1 na Ribeira Brava).

"A Polícia de Segurança Pública aconselha a todos os condutores a prática de uma condução prudente, exortando o cumprimento pelas normas constantes dos normativos legais vigentes, com especial incidência para o respeito pelos limites de velocidade dentro e fora das localidades, limites ao consumo do álcool e substâncias psicotrópicas, utilização dos cintos de segurança e não utilização de telemóveis aquando do exercício da condução automóvel", termina a PSP em comunicado.