Netanyahu reuniu-se com Presidente dos Emirados em "visita secreta" ao país

O primeiro-ministro israelita visitou secretamente os Emirados Árabes Unidos durante a guerra entre Israel e o Irão e foi recebido pelo Presidente, o xeque Mohammed bin Zayed Al-Nahyan, anunciou hoje o seu gabinete.

"Em pleno decurso da operação [militar israelo-norte-americana contra o Irão, iniciada a 28 de fevereiro], o primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu, efetuou uma visita secreta aos Emirados Árabes Unidos e reuniu-se com o Presidente" da federação, um dos raros países árabes que normalizaram as relações com Israel no âmbito dos chamados Acordos de Abraão, indicou um comunicado oficial.

Na terça-feira, o embaixador dos Estados Unidos em Israel afirmou que o Estado hebreu tinha enviado aos Emirados, durante a guerra com o Irão, sistemas de defesa antiaérea e pessoal encarregado de os operar.

Sem confirmar esta informação, o comunicado do gabinete de Netanyahu assegura que a visita "levou a um avanço histórico nas relações entre Israel e os Emirados Árabes Unidos".

Os Emirados têm sido alvos quase diários do Irão durante a guerra no Médio Oriente, que começou a 28 de fevereiro com o ataque conjunto dos Estados Unidos e de Israel a Teerão.

Um cessar-fogo entrou em vigor a 08 de abril, mas Abu Dhabi relatou desde então vários ataques com mísseis e drones originários do Irão.

Os Emirados Árabes Unidos, que possuem grandes reservas de petróleo, são um dos principais aliados dos Estados Unidos na região e estão entre os países árabes que normalizaram as relações com Israel após a assinatura dos Acordos de Abraão durante o primeiro mandato do Presidente republicano, Donald Trump, em 2020.