Evolução do golfe no Santo da Serra

A prática do golfe na Madeira, mais concretamente no Santo da Serra, remonta à década de 1920, embora somente em 1935 se tenha dado início à construção do primeiro campo, denominado de Campo Favellas, com um percurso de 9 buracos e que foi inaugurado a 25 de Fevereiro de 1937.

Ao longo dos anos, primeiro sob a gestão do Clube de Golf do Santo da Serra, depois com a tutela da Sociedade Planal, nos últimos 24 anos de novo gerido pelo Santo da Serra, o campo sofreu algumas alterações, com o aumento, primeiro, para 18 buracos (1991) e posteriormente para os actuais 27 buracos, cujo percurso foi inaugurado em 1998.

Corolário lógico de todo este crescimento, em 1993 joga-se pela primeira vez o Open da Madeira, prova pontuável para o calendário do Tour Europeu PGA.

A expansão do campo é acompanhada pelo natural crescimento do número de praticantes regulares na Madeira, que actualmente têm ao seu dispor três campos: o referido Santo da Serra, o Palheiro e o Porto Santo.