Aficionados concentram-se no centro do Santo da Serra

Após o final da primeira Prova Especial de Classificação (PEC) - Campo de Golfe 1 -, o público concentra-se no centro da freguesia do Santo da serra.

Paulo Vieira Lopes, repórter do DIÁRIO, relata que no local é tempo de refrescar, porque o calor é intenso. Os bares aproveitam para ganhar uns ‘trocos’, mas são muitos os que optaram por trazer uma geleira de casa com as suas bebidas preferidas. O Santo da Serra conta com muita gente, mas é possível vislumbrar que muitos grupos cumprem o distanciamento social.

Recorde-se que a segunda passagem pelo Campo de Golfe (PEC 5) está agendada para as 15h31.