Muita gente no Santo da Serra para ver o rali

Muitos entusiastas e apaixonados pela prova rainha do automobilismo madeirense já se encontram no Santo da Serra para vislumbrarem a passagem das viaturas na primeira Prova Especial de Classificação (PEC) - Campo de Golfe 1.

A atender pelas imagens captadas pelos fotógrafos Hélder Santos e Rui Silva grande parte dos aficcionados estão a usar máscara. Já o distanciamento social é praticamente impossível de ser cumprido, especialmente em 'zonas espectáculo'.

Já na rotunda junto ao Campo de Golfe constata-se um aglomerado de espectadores para a 61.ª edição do Rali Vinho Madeira, mas "a seguir à risca o uso de máscaras", conforme adianta o repórter do DIÁRIO, Paulo Vieira Lopes.

Recorde-se que está prestes a ir para a estrada a 1.ª Prova Especial de Classificação (PEC) - Campo de Golfe 1. O trajecto, com 10,49 quilómetros, tem início marcado para as 10h11. Começa no Santo da Serra e passa pela Portela, Santo da Serra, Quatro Estradas, Camacha e Palheiro Ferreiro (Lombo da Quinta). A dupla Alexandre Camacho/Pedro Calado será a primeira a arrancar.