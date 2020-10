Hotéis do Grupo Four Views distinguidos pelas boas práticas ambientais

Os três hotéis do Grupo Four Views Hotels - Four Views Baía, Four Views Monumental e Four Views Oásis – voltaram a ser distinguidos no âmbito das boas práticas ambientais, desta vez, pelo Programa HOSPES promovido pela Associação da Hotelaria de Portugal (AHP).

Trata-se de um programa que visa o compromisso da hotelaria com a comunidade e o ambiente, catalisando a sua capacidade para responder ao desafio dos Objectivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) até 2030 e contribuindo positivamente para o Código Mundial de Ética do Turismo, dois programas com a chancela da Organização das Nações Unidas.

A criação do programa ‘Green Views’ do Grupo Four Views visa reduzir a sua pegada ecológica, tornando-se uma organização mais sustentável e um exemplo para a comunidade.

Entre muitas das medidas implementadas nos hotéis do Grupo, destacam-se a utilização de redutores e sistemas de controlo na rede hídrica; a instalação de novos e eficientes painéis solares; uma nova política de troca de toalhas da piscina; a eliminação do plástico; a separação do lixo; a utilização de dispensadores eliminando os amenities; a criação de jardins e hortas sustentáveis utilizando compostagem; e a criação do “Non-Cleaning Card” – um cartão que permite ao hóspede controlar a periodicidade da limpeza do seu quarto.

Uma política que permite ao Grupo Four Views destacar-se e ser reconhecido em termos de certificações ambientais, com especial enfoque na certificação ISO 14001 (a mais conhecida norma internacional, pela demonstração do compromisso voluntário com a melhoria contínua do seu desempenho ambiental) e também as certificações Green Key e Travelife.