Voto de Louvor à ADBRAVA pela distinção com o Prémio BPI “La Caixa” 2020 - Seniores

O Grupo Parlamentar do PSD Madeira apresentou, hoje, na Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira, um Voto de Louvor à ADBRAVA - Associação de Desenvolvimento da Ribeira Brava, pela distinção com o Prémio BPI “La Caixa” 2020 - Seniores.

"A Fundação “La Caixa” é uma organização sem fins lucrativos cujo objetivo é trabalhar para combater as desigualdades e promover o bem-estar da sociedade, nomeadamente das pessoas com mais de 65 anos. No contexto atual, em que o mundo atravessa uma pandemia com consequências económicas e sociais avassaladoras e em que, na área da saúde pública, os idosos se assumem como um dos grupos mais vulneráveis, este trabalho ganha ainda mais relevância.", adianta o comunicado enviado à comunicação social pelo Grupo Parlamentar do PSD.

Foi na prossecução da sua missão, de satisfação das necessidades e das expectativas dos seus utentes de terceira idade, que a ADBRAVA viu reconhecido o seu mérito, com o Prémio BPI “La Caixa” 2020 – Seniores, que lhe irá conceder um donativo na ordem dos 44 mil euros.

Uma distinção que se junta ao reconhecimento diário dos cidadãos que usufruem do trabalho da ADBRAVA e que, através dele, conseguem dignificar a sua vivência, personificar o seu dia a dia e satisfazer as suas necessidades diárias.

"O PSD congratula, assim, a postura ativa e o trabalho junto da população idosa da Ribeira Brava, agradecendo a todos os voluntários da ADBRAVA a maneira exemplar como fazem a diferença na vida das famílias apoiadas por este projeto."