Portugal com mais 3.299 casos de covid-19 e 28 mortos

Portugal contabiliza hoje mais 28 mortos relacionados com a covid-19 e 3.299 novos casos confirmados de infeção, segundo o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS).

De acordo com o boletim hoje divulgado, Portugal já contabilizou 124.432 casos confirmados de infeção pelo novo coronavírus e 2.371 óbitos.

Dos 27 óbitos, 12 ocorreram na região Norte, sete em Lisboa e Vale do Tejo, quatro no Centro e cinco no Alentejo.

Em relação aos internamentos, o número de pessoas hospitalizadas continua a subir desde há mais de uma semana, sendo agora 1.747 pessoas, mais 75 do que na segunda-feira, e destas 253 (mais 13) estão em Unidades de Cuidados Intensivos.