Cinco números que marcam esta quarta-feira

12

Começa amanhã a segunda fase dos testes aos alunos da a turma da Escola Bartolomeu Perestrelo na qual foi detectado um caso positivo de covid-19. Pedro Ramos explicou que numa primeira fase, foram testados um professor e 11 alunos. “Felizmente, o resultado foi negativo”. Os restantes contactos da turma serão testados amanhã [quinta-feira]: mais um professor e mais 11 alunos da referida turma.

40

O secretário Regional de Economia, Rui Barreto quer ver o sistema de incentivos ao Funcionamento reforçado em 40 milhões de euros: 10 milhões até ao final do ano e 30 milhões em 2021. O objectivo é de dar às empresas mais um apoio para fazer face à situação causada pela pandemia Covid-19

24

O projecto da Associação de Desenvolvimento da Ribeira Brava – ADBrava, foi distinguido entre os 24 que venceram os prémios BPI 'la Caixa' Seniores. O prémio atribuiu esta quarta-feira um total de 750 mil euros para apoiar 24 projectos destinados a promover a integração social e o envelhecimento activo, saudável e em casa, de pessoas com idade superior a 65 anos em situação de vulnerabilidade social.

9

A mulher que abandonou o filho recém-nascido num caixote do lixo na zona de Santa Apolónia, em Lisboa, em novembro de 2019, foi hoje condenada a nove anos de prisão efetiva, por tentativa de homicídio qualificado. O Tribunal Central Criminal de Lisboa, no Campus da Justiça, considerou ter ficado provado que a arguida tinha intenção de matar o bebé.

2

Dois homens, de 21 e 58 anos, foram detidos pela PSP pela posse armas de guerras proibidas, na sequência de uma operação levada a cabo no Funchal e em Câmara de Lobos. Segundo a PSP, tinham na sua posse uma arma branca denominada de “borboleta”, uma munição de 6,35 mm, uma granada defensiva, um morteiro com 120 mm e um morteiro com 81 mm. Na sequência desta operação foram ainda apreendidas pequenas quantidades de produto estupefaciente (liamba, haxixe, heroína e mefedrona).