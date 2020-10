Antigo Seminário do Funchal poderia dar lugar a residência estudantil

O partido Nós, Cidadãos! defende nova vida para o edifício do antigo Seminário Diocesano do Funchal que se encontra votado ao abandono, considerando que o espaço poderia dar lugar a uma residência estudantil para os jovens universitários que estudam na Universidade da Madeira (UMa), assim como para jovens de outros concelhos que tenham de vir estudar para o Funchal.

Miguel Costa, deputado municipal na CMF e membro da Comissão Política Nacional do partido, recorda que a oferta actual de alojamento estudantil para jovens madeirenses e jovens provenientes do continente nacional, da Região Autónoma dos Açores e do estrangeiro é muito limitada na cidade do Funchal, com preços “incomportáveis” para muitas famílias de parcos recursos, sendo esta uma carência que é importa colmatar, sobretudo na abertura de mais um ano lectivo universitário.

Para o NÓS, Cidadãos! a prioridade regional deve estar focada na educação e não na construção de mais campos de futebol municipais ou regionais, sendo esta uma solução para o património edificado do antigo Seminário Diocesano do através de um acordo/protocolo, tal como já aconteceu no passado, entre o Governo Regional e a Diocese do Funchal, para que este possa servir de residência estudantil para os jovens universitários que estudam no Funchal.