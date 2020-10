Oito novos casos positivos na Madeira e 49 suspeitos

Há oito novos casos positivos a reportar, este domingo, na Madeira. Destes, sete são casos importados (cinco provenientes do Reino Unido e dois da Rep. Checa), sendo que outro caso é de transmissão local, com ligação a um positivo recentemente diagnosticado.

Por outro lado, há 49 novas situações que se encontram hoje em estudo pelas autoridades de saúde, 24 provenientes da operação de rastreio do aeroporto e 25 relacionadas com contactos de casos positivos. As investigações epidemiológicas estão em curso, avança o IASaúde.

Hoje há também dois novos casos recuperados a reportar, pelo que o arquipélago passa a contabilizar 251 casos recuperados de covid-19.

Actualmente, são 130 os casos ativos, dos quais 119 são casos importados identificados no contexto das atividades de vigilância implementadas no Aeroporto da Madeira e 11 são casos de transmissão local.

Relativamente ao isolamento dos casos positivos, 65 pessoas cumprem isolamento numa unidade hoteleira dedicada e 65 em alojamento próprio.