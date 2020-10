Céu muito nublado e chuva até final da manhã

Segundo a previsão do IPMA para esta terça-feira, dia 27 de Outubro, esperam-se períodos de céu muito nublado para a Madeira, sendo que o tempo apresentar-se-á em geral muito nublado até final da manhã.

O Instituto aponta também para a possibilidade de ocorrência de aguaceiros fracos nas vertentes norte e terras altas, pelo menos até ao fim da manhã, sendo que o vento irá soprar de fraco a moderado (10 a 25 km/h) predominando de nordeste.

Quanto ao estado do mar, na Costa Norte esperam-se ondas de noroeste com 2,5 a 3,5 metros, enquanto na Costa Sul são esperadas ondas de sudoeste com 1 a 2 metros. A temperatura da água do mar rondará os 22/23ºC.