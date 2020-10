Ribeiras vulneráveis põem Funchal em risco

Bom dia! As ribeiras do Funchal apresentam vulnerabilidades e colocam a capital madeirense em risco. O tema que faz manchete no DIÁRIO desta terça-feira indica que a situação ocorrida, em 2010, na Serra de Água, pode acontecer no Funchal em caso de precipitação elevada, devido ao estrangulamento dos cursos de água, alerta o engenheiro João Baptista. Um assunto que poderá ler nas páginas 6 e 7 do seu matutino.

Outros destaques de primeira página

A Jet2 vai reforçar aposta na Madeira. Companhia britânica tem 66 voos programados para Novembro.

No campo da justiça saiba que o Tribunal suspendeu um agente da PSP do seu exercício de funções. O DIÁRIO explica que o polícia implicado em rede de tráfico de droga já tinha sido afastado pelo comando regional.

Cinco detidos na mega-operação por tráfico de droga e posse de arma proibida Dos vários envolvidos no âmbito da mega-operação levada ontem a cabo pela Polícia de Segurança Pública, entendeu o Ministério Público que havia matéria para deter cinco suspeitos, sendo os restantes libertados sob Termo de Identidade e Residência, aguardando o desenrolar do processo.

A Norte, o Lar de Ponta Delgada continua ilegal. A denúncia do antigo padre da localidade não é desmentida pela Segurança Social.

Por fim, a Madeira registou ontem 19 casos do novo coronavírus num só dia, o que iguala o pior registo até ao momento, datado a 19 de Abril.

19 novos casos na Madeira, todos importados Há ainda 21 situações suspeitas em análise num dia em que a Região assinalou mais cinco recuperações

