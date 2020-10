O mau tempo no mar estará de regresso esta quinta-feira, dia 29 de Outubro, com incidência para a costa Norte da Madeira e em Porto Santo, que voltam a estar sob aviso amarelo entre as 3 da manhã e as 9 da noite, consequência da previsão que aponta para ondas de noroeste com 4 a 4,5 metros.

Significa que na prática as ondas poderão atingir máximos com o dobro da altura significativa, ou seja, poderão ocorrer ondas com valor máximo entre os 8 a 9 metros de altura.