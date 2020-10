Funchal recebe Campeonato Europeu de Atletismo este fim-de-semana

A Vereadora da Câmara Municipal do Funchal, Madalena Nunes, acompanhada pela Vereadora Dina Letra, marcou presença, esta tarde, na apresentação do Campeonato Europeu de Masters Non Stadia. As provas realizam-se no próximo fim-de-semana, são da organização da Associação de Atletismo da Região Autónoma da Madeira (AARAM) e contam com mais de 600 participantes oriundos 26 países.

Madalena Nunes começou por destacar “o orgulho que é para o Funchal continuar a ser palco de provas internacionais, enaltecendo a nossa cidade enquanto destino de turismo desportivo privilegiado. É o resultado da sinergia das entidades envolvidas na organização das competições salientando que, ainda mais nesta fase controversa, a união de esforços torna-se numa mais-valia para que o Funchal e a Região primem pela organização de provas de cariz nacional e internacional de elevada qualidade.”

O campeonato integra duas provas de 29 a 31 de outubro, sendo que o Funchal acolhe as provas de marcha e corrida na Avenida do Mar, a competição de Corta-Mato e Nordic Walking no Parque Ecológico e a Meia Maratona na Estrada Monumental.

A Vereadora sublinhou, por fim, “podem continuar a contar com o apoio do Município do Funchal, para provas como esta que promovem o desporto para todos e a saúde através da prática desportiva. O Funchal vai continuar a apoiar eventos desportivos já que ao investirmos nestas competições estamos também a investir na economia local, na visibilidade turística e na promoção do emprego.”