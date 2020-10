Associação de Desenvolvimento da Ribeira Brava distinguida nos prémios BPI Fundação 'La Caixa'

O projecto da Associação de Desenvolvimento da Ribeira Brava – ADBrava, foi distinguido entre os 24 que venceram os prémios BPI 'la Caixa' Seniores. O prémio atribuiu esta quarta-feira um total de 750 mil euros para apoiar 24 projectos destinados a promover a integração social e o envelhecimento activo, saudável e em casa, de pessoas com idade superior a 65 anos em situação de vulnerabilidade social.

Vários dos projectos distinguidos actuam nos domínios dos serviços domiciliários, do combate ao isolamento social e do apoio às demências: são as respostas sociais mais críticas no contexto económico e social provocado pela crise pandémica e respetivo impacto nas instituições de apoio a idosos.

"Durante o estado de emergência foram mantidos, com grande esforço das entidades do terceiro sector, os lares e serviços de apoio a domicílio, assegurando as necessidades básicas de alimentação e higiene existentes antes da pandemia. No entanto, foram interrompidos e fechados centros de convívio e centros de dia, aumentando os problemas de isolamento e criando mesmo situações de carência, às quais só foi possível responder com a colaboração e solidariedade das comunidades locais e de proximidade", escreve a instituição em comunicado.

Entre os 24 projectos distinguidos no Prémio Seniores, estão iniciativas que visam dar resposta às necessidades crescentes dos idosos em casa e combater os efeitos do isolamento, responsáveis por acelerar situação de depressões e demências nos idosos. Os projectos vão apoiar um total de 3.300 beneficiários, incluindo o recurso a aplicações tecnológicas para gerar uma maior interacção e envolvimento social ou abordagens mais criativas e culturais, como a produção de uma radionovela com “actores” seniores e acesso em casa às actividades dos centros de dias.

No total, foram recebidas 214 candidaturas nesta 8.ª edição, avaliadas tendo em conta critérios de Qualidade, Sustentabilidade e Relevância dos projectos. Entre as 24 iniciativas distinguidas, além da da Região, estão projectos de Aveiro, Beja, Braga, Bragança, Castelo Branco, Coimbra, Évora, Guarda, Leiria, Lisboa, Porto, Setúbal, Vila Real e Viseu.

Projetos distinguidos no Prémio BPI ”la Caixa” Seniores 2020

O júri analisou e seleccionou os projectos que considerou terem maior impacto social.

1. Alzheimer Portugal

2. AMITEI - Associação de Solidariedade Social de Marrazes

3. Associação 2000 de Apoio ao Desenvolvimento

4. Associação de Desenvolvimento da Ribeira Brava – ADBrava

5. Associação de Socorros Mútuos Mutualista Covilhanense

6. Associação Just a Change

7. Associação Mais Proximidade, Melhor Vida

8. Azimute - Associação de desportos de aventura, juventude e ambiente

9. Casa Saúde Bom Jesus - Instituto das Irmãs Hospitaleiras do Sagrado Coração de Jesus

10. CASTIIS

11. Centro de Promoção Social

12. Centro Paroquial do Estoril

13. Centro Social e Paroquial de Sousela

14. Centro Social e Paroquial Nossa Senhora da Luz – Albernoa

15. Centro Social Nossa Senhora do Carmo

16. Centro Social Paroquial de Nossa Senhora da Luz

17. Engenho - Associação de Desenvolvimento Local do Vale do Este

18. Fundação João Bento Raimundo

19. Grupo Social Recreativo Cultural e Desportivo de Favaios

20. Mala Voadora

21. Rio Neiva - Associação de Defesa do Ambiente

22. Santa Casa da Misericórdia de Coimbra

23. Santa Casa da Misericórdia de Marco de Canaveses

24. Santa Casa da Misericórdia de Montemor-o- Novo

Prémios BPI ”la Caixa” 2020 distribuirão 3,75 milhões de euros

Os prémios inserem-se na política de responsabilidade social do BPI e são financiados pela Fundação 'la Caixa', entidade que desde 2018 impulsiona iniciativas de carácter social, científico e cultural. No total são cinco os Prémios BPI 'la Caixa', no valor de 3,75 milhões de euros, atribuídos anualmente a fim de apoiar projetos de instituições privadas sem fins lucrativos.

Em 2019, o BPI e a Fundação 'la Caixa' contribuíram com um total de mais de 20 milhões de euros para apoiar as áreas da Ciência, Educação, Cultura e Solidariedade Social, tendo esta última representado perto de metade do total das verbas distribuídas em Portugal.

Nos últimos 10 anos, em 26 edições concluídas, estes prémios entregaram cerca de 17,3 milhões de euros para a implementação de 591 projectos de inclusão social em Portugal. Os projectos apoiados já ajudaram mais de 138.000 portugueses.

O BPI e a Fundação 'la Caixa' estabeleceram um acordo de colaboração para o desenvolvimento de projectos de carácter social e cultural em Portugal após a entrada do BPI no grupo CaixaBank.