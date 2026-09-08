Investigadores madeirenses participam em campanha de arqueologia subaquática na Grécia

Os investigadores Marco Freitas e Joana Santos, do Centro de Estudos de Arqueologia Moderna (CEAM), participaram, durante o mês de Agosto, numa campanha internacional de arqueologia marítima na ilha de Egina, na Grécia, dedicada ao estudo de vestígios do antigo complexo portuário daquela cidade.

Os dois investigadores madeirenses integraram a mais recente campanha do 'Aigina Harbour City Project', a convite da equipa responsável pelo projecto. Os trabalhos deste ano incidiram sobretudo no registo topográfico de estruturas arqueológicas submersas existentes no Porto Naval de Egina, na Baía de Kolona e na 'South Quarry'.

A campanha foi dirigida por Kalioppi Baika, professora da Universidade de Aix-Marseille e coordenadora da Rede UNITWIN da UNESCO para a Arqueologia Subaquática, e por Despoina Koutsoumba, arqueóloga da 'Ephorate of Underwater Antiquities', do Ministério da Cultura grego. Marco Freitas e Joana Santos colaboraram nas diferentes tarefas de campo, nomeadamente na documentação e investigação dos vestígios arqueológicos, conforme refere uma nota de imprensa do CEAM.

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O 'Aigina Harbour City Project' é um programa de investigação de longa duração sobre o antigo complexo portuário de Egina, uma das mais importantes cidades marítimas do mar Egeu durante os períodos Arcaico e Clássico. No local subsistem vestígios de infraestruturas portuárias, instalações militares, sistemas defensivos e outras estruturas costeiras, com uma cronologia que se estende desde o século VIII a.C. até ao período bizantino.

O projecto resulta de uma colaboração entre a Escola Francesa de Atenas, a 'Ephorate of Underwater Antiquities' e a Universidade de Aix-Marseille, envolvendo ainda parceiros internacionais associados à Cátedra UNESCO em Arqueologia Marítima e Costeira. Segundo o CEAM, está prevista a continuidade da participação dos investigadores madeirenses em futuras campanhas.