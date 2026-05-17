Caixotes vandalizados geram revolta no Funchal

Vários caixotes do lixo apareceram derrubados e com lixo espalhado pelo chão na Avenida do Infante, no Funchal, uma situação que, segundo relatos chegados ao DIÁRIO, repete-se com frequência no fim-de-semana.

As imagens enviadas ao DIÁRIO mostram caixotes do lixo danificados e resíduos junto a passeios e áreas ajardinadas, gerando indignação entre quem frequenta a zona. Alertam, ainda, para a sensação de impunidade relativamente aos actos de vandalismo.

"Como é que é possível, que todos os fins de semana, acontece isto e as câmaras de videovigilância, não captam nada. Há que responsabilizar", lamenta um cidadão, que denuncia a recorrência dos episódios.

O DIÁRIO já noticiou anteriormente, nesta e em outras zonas do Funchal, situações semelhantes.