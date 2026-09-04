Bárbara Tinoco conquista público madeirense

Bárbara Tinoco subiu ao palco do MEO Sons do Mar, com um ligeiro atraso, perante um Parque de Santa Catarina bem composto e um público que aguardava com expectativa o momento mais aguardado da primeira noite do festival.

Durante o intervalo entre a actuação de Elisa e a chegada de Bárbara Tinoco, as pessoas entrevistadas pelo DIÁRIO foram unânimes. Estavam ali, sobretudo, para ouvir a artista. A expectativa foi crescendo à medida que se aproximava a hora do concerto.

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Quando finalmente entrou em palco, a resposta não deixou dúvidas. O público ficou ao rubro, acompanhando com entusiasmo os primeiros temas e recebendo a artista com aplausos e muita energia.

A actuação de Bárbara Tinoco marca assim o ponto alto da primeira noite do MEO Sons do Mar, que prossegue agora com um espectáculo pirotécnico e, à meia-noite, com a actuação do DJ Kali.