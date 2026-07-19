Vídeos mostram alegados actos de vandalismo na Avenida do Infante

Uma publicação divulgada nas redes sociais por Miguel Pita, coordenador regional do ADN Madeira, está a gerar reaCções depois de mostrar alegados actos de vandalismo ocorridos durante a última madrugada, na Avenida do Infante, no Funchal.

Nos vídeos, gravados por volta das 4 horas da manhã, é possível ver um grupo de jovens, rapazes e raparigas, a empurrar e a pontapear um balde do lixo cheio, fazendo-o deslizar pela via pública enquanto filmam e incentivam o comportamento. As imagens mostram ainda o lixo espalhado pela chão.

Na publicação, Miguel Pita afirma que presencia "praticamente todas as noites" este tipo de situações após o encerramento da discoteca Copacabana. O responsável político considera que existe uma tendência para atribuir os problemas da Região a turistas ou imigrantes, defendendo, porém, que também é necessário olhar para comportamentos de incivismo protagonizados por residentes.

Segundo escreve, a destruição de contentores "estende-se ao longo da Avenida do Infante" e prolonga-se pela Avenida Arriaga e Avenida do Mar, classificando estes actos como "autêntico vandalismo gratuito".

Na mesma publicação, Miguel Pita critica a falta de civismo e educação demonstrada pelos jovens envolvidos, defendendo que estes valores devem ser incutidos desde cedo no seio familiar. O coordenador regional do ADN Madeira refere ainda que os vídeos demonstram que este tipo de comportamento não está associado a um género específico, mas sim à falta de respeito pelo espaço público.

O dirigente aproveita ainda para questionar a utilidade das câmaras de videovigilância instaladas na Avenida do Infante, perguntando às autoridades regionais qual a sua eficácia na identificação e responsabilização dos autores deste tipo de ocorrências.