Nuno Mendes, Vitinha, João Neves e Bruno Fernandes nomeados para a Bola de Ouro
Os futebolistas portugueses Nuno Mendes, Vitinha, João Neves, todos do Paris Saint-Germain, e Bruno Fernandes, do Manchester United, estão hoje entre os nomeados para a Bola de Ouro da época 2025/26, juntamente com Lionel Messi, oito vezes vencedor.
Este troféu é atribuído pela revista France Football, responsável pela Bola de Ouro, e distingue os melhores da época no futebol, sendo que o período em análise engloba toda a temporada 2025/26, desde 03 de agosto de 2025 a 19 de julho de 2026, incluindo as grandes competições internacionais, como o Mundial2026.
O trio do Paris Saint-Germain, bicampeão europeu, e o médio Manchester United, integram um lote de 30 nomes, nos quais se destacam o argentino Lionel Messi, dos norte-americanos do Inter Miami e o que mais vezes ergueu o troféu, o atual detentor do 'cetro', o francês Ousmane Dembelé, e os campeões do Mundo por Espanha Pau Cubasí, Marc Cucurella, Rodri, Fabián Ruiz, Lamine Yamal e Ferran Torres.
A jogadora espanhola Aitana Bonmati (FC Barcelona), vencedora da Bola de Ouro feminina em 2022/23, 2023/24 e 2024/25, ficou de fora da lista de 30 indicadas, que inclui a sua compatriota Alexia Putellas (FC Barcelona/London City Lionesses), que arrebatou o prémio em 2021/2022 e 2021.