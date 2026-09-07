Antigo presidente da Câmara do Porto Nuno Cardoso morre aos 64 anos

O antigo presidente da Câmara do Porto Nuno Cardoso morreu hoje de madrugada aos 64 anos no Hospital de Santo António, no Porto, confirmou hoje à Lusa fonte próxima do ex-autarca, que liderou a cidade entre 1999 e 2002.

Engenheiro de profissão, Nuno Cardoso chegou a presidente de câmara ao substituir Fernando Gomes, que tinha sido eleito pelo PS e saiu para o Governo, e encabeçou várias pastas determinantes para a cidade, incluindo a Porto 2001 -- Capital Europeia da Cultura e a Metro do Porto.

Nuno Cardoso, nascido no Peso da Régua, no distrito de Vila Real, foi também professor universitário na Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto (FEUP), presidente da Águas do Douro e Paiva.

Em 2025 tinha sido candidato, de novo, à presidência do município, conseguindo 2.190 votos.