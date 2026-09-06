Pancadaria entre jovens junto ao Parque de Santa Catarina

Uma cena de pancadaria envolvendo mais de uma dezena de jovens, junto ao Parque de Santa Catarina, no Funchal, foi registada em vídeo e posteriormente partilhada nas redes sociais por Miguel Pita, coordenador regional do ADN.

Nas imagens são visíveis vários jovens envolvidos em confrontos físicos, numa situação que motivou críticas nas redes sociais.

O confronto prolonga-se durante alguns momentos, até à intervenção de um homem que se aproxima do grupo e consegue acalmar os envolvidos, fazendo cessar as agressões.

“Realmente deprimente assistir nos dias de hoje aos comportamentos disfuncionais dos nossos jovens após as suas noites de (suposta) diversão”, escreveu Miguel Pita na publicação, considerando que os jovens “não são mesmo capazes de disfarçar os seus ímpetos para a violência gratuita”.

O coordenador regional do ADN questiona ainda os comportamentos que, segundo afirma, poderão ocorrer “por efeito de álcool ou outras substâncias”, embora sublinhe que “nada justifica estas atitudes anti-sociais”.

Na mesma publicação, Miguel Pita defende que “o serviço militar faz falta”, apontando a responsabilidade, o respeito, a disciplina, o compromisso com a sociedade e a camaradagem como valores que, segundo refere, aprendeu durante o seu serviço militar.

Esta não é a primeira vez que Miguel Pita denuncia situações ocorridas junto a aquele local.