Campanha para regresso às aulas alerta para os riscos de atropelamento a 50Km/hora

A probabilidade de um atropelamento a 50 quilómetros por hora ter consequências mortais para um peão chega aos 90%, alertou hoje a Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária, ao lançar uma campanha de sensibilização para o regresso às aulas.

"A pressa pode custar uma vida", afirmou a ANSR, em comunicado, sublinhando a necessidade de um maior cuidado na condução junto às escolas.

"Não há desculpas que cheguem" é uma iniciativa que continua depois do verão com uma mensagem dirigida a quem circula perto de escolas - "Reduza a velocidade, antecipe o inesperado e esteja preparado para parar".

Segundo a Autoridade, num atropelamento, a probabilidade de consequências mortais para um peão é de 10% a 30 km/hora e sobe para 90% a 50 km/h.

"No regresso às aulas, cada condutor tem uma responsabilidade acrescida. Perto das escolas, as crianças podem surgir de forma inesperada e a velocidade determina o tempo e a distância disponíveis para evitar um atropelamento. Chegar uns minutos mais cedo ao trabalho nunca pode custar o futuro de uma criança", defendeu o presidente da Autoridade, citado no comunicado.

As recomendações são para reduzir a velocidade junto às escolas e passadeiras, redobrar a atenção perante a presença de crianças, com especial cuidado entre veículos estacionados e zonas de atravessamento.

A campanha está já a ser divulgada através da televisão e da rádio, com adaptação aos canais digitais e às redes sociais da ANSR.