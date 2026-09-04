Supertaças da Madeira associam-se à campanha Setembro Dourado

A Associação de Futebol da Madeira associa-se à Liga Portuguesa Contra o Cancro na campanha Setembro Dourado, que pretende sensibilizar a comunidade para o cancro pediátrico e infantil. Os jogos das Supertaças, nos escalões de juniores, juvenis e iniciados, que se disputam este fim-de-semana, vão contar com gestos simbólicos.

De acordo com nota à imprensa, a entrada do 11 inicial das duas equipas e equipa de arbitragem em campo será feira com balões e laços dourados, acompanhada pela lona institucional da LPCC, realizando-se ainda uma fotografia oficial. O jogo de Juniores realiza-se no sábado, pelas 16 horas. No escalão de juvenis a competição acontece no domingo, pelas 9h30 e os iniciados jogam no mesmo dia, às 12 horas. Todos os encontros decorrem no Estádio de Câmara de Lobos.

"O gesto pretende assinalar o mês de sensibilização para o cancro infantil, utilizando o dourado como símbolo de apoio às crianças e adolescentes com doença oncológica e às suas famílias", explica.