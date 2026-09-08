CDS denuncia impasse em obra em Câmara de Lobos

O CDS-PP Câmara de Lobos esteve, esta tarde, no entroncamento de acesso à Escola da Torre para verificaro andamento das obras na Estrada João Gonçalves Zarco. No local, a comitiva liderada por Lídio Aguiar confirmou o total impasse nos trabalhos e a continuidade da interrupção de uma das vias de circulação.

A estrada encontra-se interditada ao trânsito numa das faixas há cerca de dois anos e meio, situação que "arrasta promessas de reparação por parte dos sucessivos executivos do PSD, sem que qualquer solução concreta tenha sido concretizada". O partido faz questão de sublinhar que a intervenção e manutenção desta via é de competência exclusivamente municipai.



O CDS recorda que a câmara assegurou, no início deste ano, que a situação seria resolvida e que os trabalhos estariam no terreno no mês de Julho, mas a obra continua parada. Esta situação, destaca o partido, afecta gravemente o quotidiano de quem reside e trabalha na zona. O partido vai levar novamente esta situação à próxima reunião de Assembleia Municipal.