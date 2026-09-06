Incêndio em viatura na saída da Via Rápida resultou apenas em danos materiais

Os Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos extinguiram o incêndio que deflagrou numa viatura ligeira na manhã deste domingo, na saída da Via Rápida, em Câmara de Lobos, logo após a Ponte dos Socorridos.

A corporação mobilizou oito operacionais, apoiados por três viaturas, que conseguiram controlar rapidamente as chamas.

Do incidente não resultaram feridos, tendo-se registado apenas elevados danos materiais na viatura.

O alerta para a ocorrência foi dado às 8h40.

A Polícia de Segurança Pública esteve no local a tomar conta da ocorrência e a controlar o trânsito.

Segundo o que o DIÁRIO conseguiu apurar, o incêndio terá deflagrado devido a uma avaria.