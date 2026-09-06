Incêndio em viatura na saída da Via Rápida resultou apenas em danos materiais
Bombeiros já extinguiram o fogo que deflagrou na parte da frente do veículo
Os Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos extinguiram o incêndio que deflagrou numa viatura ligeira na manhã deste domingo, na saída da Via Rápida, em Câmara de Lobos, logo após a Ponte dos Socorridos.
Viatura incendeia-se na saída da Via Rápida em Câmara de Lobos
Bombeiros voluntários foram mobilizados para o local
Rúben Santos , 06 Setembro 2026 - 09:33
A corporação mobilizou oito operacionais, apoiados por três viaturas, que conseguiram controlar rapidamente as chamas.
Do incidente não resultaram feridos, tendo-se registado apenas elevados danos materiais na viatura.
O alerta para a ocorrência foi dado às 8h40.
A Polícia de Segurança Pública esteve no local a tomar conta da ocorrência e a controlar o trânsito.
Segundo o que o DIÁRIO conseguiu apurar, o incêndio terá deflagrado devido a uma avaria.
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