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Incêndio em viatura na saída da Via Rápida resultou apenas em danos materiais

Bombeiros já extinguiram o fogo que deflagrou na parte da frente do veículo

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Foto DR

Os Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos extinguiram o incêndio que deflagrou numa viatura ligeira na manhã deste domingo, na saída da Via Rápida, em Câmara de Lobos, logo após a Ponte dos Socorridos.

Viatura incendeia-se na saída da Via Rápida em Câmara de Lobos

Bombeiros voluntários foram mobilizados para o local

Rúben Santos , 06 Setembro 2026 - 09:33

A corporação mobilizou oito operacionais, apoiados por três viaturas, que conseguiram controlar rapidamente as chamas.

Do incidente não resultaram feridos, tendo-se registado apenas elevados danos materiais na viatura.

O alerta para a ocorrência foi dado às 8h40.

A Polícia de Segurança Pública esteve no local a tomar conta da ocorrência e a controlar o trânsito. 

Segundo o que o DIÁRIO conseguiu apurar, o incêndio terá deflagrado devido a uma avaria.

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